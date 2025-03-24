Beşiktaş BOA'ya kötü haber: Elif Bayram sezonu kapattı!

Beşiktaş BOA'nın milli oyuncusu Elif Bayram, Emlak Konut maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonun kalan bölümünde forma giyemeyecek.

Beşiktaş BOA'ya kötü haber: Elif Bayram sezonu kapattı!
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AA
Yayınlanma: 24.03.2025 - 16:59

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı'nda sakatlık geçiren milli oyuncu Elif Bayram'ın sezonu kapattığını duyurdu. 

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Edirne'de oynanan ING Kadınlar Türkiye Kupası yarı finalindeki Emlak Konut maçında sakatlanan milli oyuncuda çoklu bağ yaralanması tespit edildiği belirtildi.

SEZONUN GERİ KALANINDA FORMA GİYEMEYECEK

Tedavi planlamasına başlanan Elif Bayram'ın sezonun kalan bölümünde forma giyemeyeceği bildirildi.


Etiketler: #Elif Bayram #Beşiktaş BOA #sakatlık

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