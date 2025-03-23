Beşiktaş'tan sponsorluk iddialarına yalanlama
Beşiktaş, Serdal Adalı'nın sponsorluk görüşmeleri için Dubai'ye gittiği şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Beşiktaş'ın internet sitesi üzerinden sponsorluk anlaşmalarına yönelik çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yayımlandı.
Siyah-beyazlı kulübün paylaşımında Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın Dubai'ye giderek sponsorluk görüşmesi yaptığı şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.
Beşiktaş'ın açıklamasında, "Başkanımız Serdal Adalı’nın Dubai’de Ortadoğulu şirketlerle sponsorluk görüşmesi yaptığı iddiası tamamen hayal ürünüdür" denildi.
Açıklamada ayrıca, "Taraftarlarımızdan son dönemde arttığını gözlemlediğimiz masa başında kurgulanmış manipülatif haberlere itibar etmemelerini, kulübümüzdeki gelişmeler hakkında doğru bilgilere ulaşmak amacıyla resmi internet sitemizle sosyal medya hesaplarımızı takip etmelerini rica ederiz" ifadeleri kullanıldı.
Spor Haberleri
- Beşiktaş'tan sponsorluk iddialarına yalanlama
- Beşiktaş hazırlık maçında 3 golle mağlup!
- Beşiktaş'ta derbi öncesi hazırlık maçında 2 sakatlık!
- Juventus'tan Kenan Yıldız için astronomik beklenti!
- New York Knicks iki maç sonra kazandı
- Galatasaray'da derbi öncesi sakatlık sorunu!
- Çin Grand Prix'sinde McLaren'den duble!
- Fenerbahçe'de Bodrum FK maçı öncesi 'forvet' krizi!
- Almanya'nın konuğu İtalya!
- İspanya'nın konuğu Hollanda!
En Çok Okunan Haberler
-
- İBB'ye yönelik soruşturmada karar
- İBB Başkanı'na tutuklama kararı
- Şevket Çoruh'un, yandaş Cem Küçük'e yanıtı gündem oldu
- İmamoğlu'nun hakimlik sorgusu bitti
- RTÜK'ten televizyonlara gözdağı!
- Ercan Saatçi serbest bırakıldı... İlk açıklama!
- Filiz Akın sessiz sedasız defnedildi
- 'Kayyum' sorusuna yanıt verdiler!
- Bakırhan'dan 'kent uzlaşısı' açıklaması
- İYİ Parti'den Saraçhane açıklaması