Beşiktaş'tan sponsorluk iddialarına yalanlama

Beşiktaş, Serdal Adalı'nın sponsorluk görüşmeleri için Dubai'ye gittiği şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Beşiktaş'tan sponsorluk iddialarına yalanlama
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 23.03.2025 - 15:29

Beşiktaş'ın internet sitesi üzerinden sponsorluk anlaşmalarına yönelik çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yayımlandı.

Siyah-beyazlı kulübün paylaşımında Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın Dubai'ye giderek sponsorluk görüşmesi yaptığı şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Beşiktaş'ın açıklamasında, "Başkanımız Serdal Adalı’nın Dubai’de Ortadoğulu şirketlerle sponsorluk görüşmesi yaptığı iddiası tamamen hayal ürünüdür" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Taraftarlarımızdan son dönemde arttığını gözlemlediğimiz masa başında kurgulanmış manipülatif haberlere itibar etmemelerini, kulübümüzdeki gelişmeler hakkında doğru bilgilere ulaşmak amacıyla resmi internet sitemizle sosyal medya hesaplarımızı takip etmelerini rica ederiz" ifadeleri kullanıldı.


Etiketler: #serdal adalı #beşiktaş #sponsorluk

İlgili Haberler

Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor'a 3 golle mağlup oldu

Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor'a 3 golle mağlup oldu
Beşiktaş'ta derbi öncesi hazırlık maçında 2 sakatlık!

Beşiktaş'ta derbi öncesi hazırlık maçında 2 sakatlık!
Beklenen çıkışı yapamadı: Beşiktaş'ta ayrılık kapıda!

Beklenen çıkışı yapamadı: Beşiktaş'ta ayrılık kapıda!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler