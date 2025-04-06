Beşiktaş, Bursa'da farklı kazandı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Fibabanka, Bursaspor Yörsan'ı deplasmanda 121-91 mağlup etti.

Beşiktaş, Bursa'da farklı kazandı!
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AA
Yayınlanma: 06.04.2025 - 10:08

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Fibabanka, Bursaspor Yörsan'ı deplasmanda 121-91 mağlup etti. 

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Özlem Yalman, Tolga Edis

Bursaspor Yörsan: Julius 14, Michineau 8, Grantham 15, Sharma 13, Sarper David Mutaf 10, Brown 6, Ömer Utku Al 7, Vladimir 12, Berkay Candan 6

Beşiktaş Fibabanka: Mathews 13, Needham 24, Berk Uğurlu 21, Sleva 20, Terry 6, Allman 20, Plavsic 6, Yiğit Arslan 3, Morgan 8, Ahmet Ata Özbek

1. Periyot: 24-27

Devre: 40-61

3. Periyot: 67-94

Beş faulle çıkan: 30.23 Mathews (Beşiktaş Fibabanka)


Etiketler: #Beşiktaş Fibabanka #Bursaspor #Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

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