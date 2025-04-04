Spor yazarları Beşiktaş - Göztepe maçını yorumladı: 'Solskjaer'in anlamsız fantezileri'

"SOLSKJAER'İN ANLAMSIZ FANTEZİLERİ"

Güntekin Onay: "Beşiktaş dün akşam kupaya veda ettiyse bunun tek nedeni Ole Gunnar Solskjaer’in anlamsız ve mantık dışı tercihleridir. Neden Gabriel Paulista ve Mert Günok sağlıklıyken bu iki oyuncuyu yedek bırakıp da maça Ersin Destanoğlu ve Tayyip Talha Sanuç ile başladı? İlk gol öncesi kırmızı kartlık pozisyonda hatayı yapan Tayyip Talha... Frikik kullanılırken 5 kişilik baraj kurdurup, barajın arkasında kalenin ortasında durarak kapattığı köşeden golü yiyen Ersin Destanoğlu..

Beşiktaş çok iyi başladığı, pozisyonlar bulup öne geçtiği maçta bir çuval inciri bu 2 oyuncunun 11 ‘de başlaması yüzünden mahvetti. 10 kişi ile 1-1 devam eden maçta siyah beyazlılar Göztepe’ye karşı oyunu pozisyon vermeden dengede götürürken Solskjaer’in 70’inci dakikadaki müthiş(!) Mustafa Hekimoğlu hamlesiyle oyundaki dengeyi de kaybetti.

Norveçli teknik adam çok sempatik ve centilmen olabilir. Ancak oyuncu değişiklikleri konusunda hiç doğru kararlar veremiyor. Bu hemen her maç böyle. Beşiktaş dün tek gerçekçi hedefi olan kupayı Norveçli teknik adamın Polyanna’cı fantazileri ile kaybetti." (Hürriyet)