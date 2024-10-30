Beşiktaş çArşı'dan yürüyüş kararı: 'Siyah günlere inat...'

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın taraftar grubu çArşı, son dönemde yaşanan olaylara tepki göstermek amacıyla sessiz bir protesto yürüyüşü yapılacağını açıkladı.

Beşiktaş çArşı'dan yürüyüş kararı: 'Siyah günlere inat...'
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.10.2024 - 13:31

Beşiktaş'ın taraftar grubu çArşı, son dönemde yaşanan olayların ardından dikkat çeken bir karar aldı.

çArşı taraftar grubundan yapılan açıklamda, 2 Kasım Cumartesi günü protesto amacıyla sessiz bir yürüyüş gerçekleştirilieceği duyuruldu.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Taraftarlarımıza duyurumuzdur!

“Herkes kendi yolunu yürür. Senin yerine yolunu yürüyecek olmaz.”

Siyah günlere inat beyaz giyinerek, umudumuzu ve dayanışmamızı simgelemek amacıyla bir yürüyüş düzenliyoruz.

02 Kasım 2024, Cumartesi 17.00

Kazan’ın önünden başlayarak ağaçlı yoldan stada kadar

Hep birlikte, kol kola, omuz omuza sessiz protesto yürüyüşü yapacağız. Tek bir yürek, tek bir nefes ve tek bir yumruk gibi…

Simsiyah Kaderimin Bembeyaz Umudusun"


Etiketler: #çarşı #beşiktaş #yürüyüş

İlgili Haberler

Beşiktaş'tan MHK'ye 6 hakem talebi... Arda Kardeşler ayrıntısı ortaya çıktı!

Beşiktaş'tan MHK'ye 6 hakem talebi... Arda Kardeşler ayrıntısı ortaya çıktı!
Galatasaray'dan Beşiktaş'a sert yanıt: 'Beraber bindikleri salıncaktan...'

Galatasaray'dan Beşiktaş'a sert yanıt: 'Beraber bindikleri salıncaktan...'
Muhabir Emre Kaplan'a yumruk atmıştı: Beşiktaş'tan Sezgin Gülnar'a destek!

Muhabir Emre Kaplan'a yumruk atmıştı: Beşiktaş'tan Sezgin Gülnar'a destek!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler