Beşiktaş çArşı'dan yürüyüş kararı: 'Siyah günlere inat...'
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın taraftar grubu çArşı, son dönemde yaşanan olaylara tepki göstermek amacıyla sessiz bir protesto yürüyüşü yapılacağını açıkladı.
Beşiktaş'ın taraftar grubu çArşı, son dönemde yaşanan olayların ardından dikkat çeken bir karar aldı.
çArşı taraftar grubundan yapılan açıklamda, 2 Kasım Cumartesi günü protesto amacıyla sessiz bir yürüyüş gerçekleştirilieceği duyuruldu.
Yapılan açıklama şu şekilde:
"Taraftarlarımıza duyurumuzdur!
“Herkes kendi yolunu yürür. Senin yerine yolunu yürüyecek olmaz.”
Siyah günlere inat beyaz giyinerek, umudumuzu ve dayanışmamızı simgelemek amacıyla bir yürüyüş düzenliyoruz.
02 Kasım 2024, Cumartesi 17.00
Kazan’ın önünden başlayarak ağaçlı yoldan stada kadar
Hep birlikte, kol kola, omuz omuza sessiz protesto yürüyüşü yapacağız. Tek bir yürek, tek bir nefes ve tek bir yumruk gibi…
Simsiyah Kaderimin Bembeyaz Umudusun"
Taraftarlarımıza duyurumuzdur!— çArşı (@forzabesiktas) October 30, 2024
“Herkes kendi yolunu yürür. Senin yerine yolunu yürüyecek olmaz.”
Siyah günlere inat beyaz giyinerek, umudumuzu ve dayanışmamızı simgelemek amacıyla bir yürüyüş düzenliyoruz.
02 Kasım 2024, Cumartesi
17.00
Kazan’ın önünden başlayarak ağaçlı… pic.twitter.com/ecXBZFtY8x
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