Beşiktaş'tan MHK'ye 6 hakem talebi... Arda Kardeşler ayrıntısı ortaya çıktı!

Yayınlanma: 30.10.2024 - 10:27

Güncelleme: 30.10.2024 - 10:27

Beşiktaş'ın derbide büyük tepkisinin toplayan Arda Kardeşler’i maçlarında istemediği ve bu talebini de yaklaşık 1 ay önce Merkez Hakem Kurulu’na ilettiği belirlendi.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Kulüpler Birliği’nin daveti üzerine 25 Eylül’de özel bir sunum yapmıştı. Gündoğdu, Kulüpler Birliği Vakfı’nda gerçekleşen bu sunumda, kulüp başkanları ve yöneticilerine, MHK’deki yeni idari yapılanma, hakem eğitimleri, performans değerlendirme biçimleri ve atamalar başta olmak üzere birçok konuda ayrıntılı bilgiler aktarmıştı.

BEŞİKTAŞ 6 HAKEMİ İSTEMEDİ

Milliyet'in haberinde Beşiktaşlı yöneticilerin toplantıda Ferhat Gündoğdu’ya 6 eski hakemle ilgili şikayette bulundukları aktarıldı. Siyah-beyazlıların, Arda Kardeşler’in de aralarında yer aldığı 6 eski hakemi yeterli bulmadıkları ve kendi maçlarında görmek istemediklerini Gündoğdu’ya ilettikleri ortaya çıktı.

Ancak MHK, Beşiktaş’ın bu net tavrına rağmen Galatasaray derbisine Arda Kardeşler’i atadı. Kardeşler’in geçen sezon Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Rams Park’ta oynanan derbinin ilk yarısında Djiku’ya çıkardığı kırmızı kart da bu atamanın önüme geçemedi. Siyah-beyazlıların, Arda Kardeşler başta olmak üzere 6 eski hakemle ilgili taleplerini dikkate almayan MHK ile yeni bir görüşme gerçekleştireceği ifade edildi.

GENÇ HAKEM İSTİYOR

Haberde, siyah-beyazlı yöneticilerin, Kulüpler Birliği’ndeki toplantıda, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’ya, “Bize yetenekli genç hakemleri verin. Gençler hata yapar ama yanlış yapmazlar. Son derece yıpranmış ve kredisini tüketmiş olan eski hakemlere kesinlikle karşıyız” dedikleri aktarıldı.

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel ve Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Galatasaray maçından sonra yaptıkları açıklamada bundan sonra genç hakem istediklerini belirtirken, Arda Kardeşler için sert ifadeler kullanmıştı.