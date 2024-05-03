Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, kendi sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.05.2024 - 09:12
Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Aldığı kötü sonuçların ardından puan cetvelinde 5. sıraya kadar gerileyen siyah-beyazlıların 51 puanı bulunuyor.

Avrupa bileti almak isteyen ekiplerden Çaykur Rizespor ise 49 puanla 7. basamakta yer alıyor.

Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan karşılaşmayı Beşiktaş, 4-0 kazanmıştı.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Necip, Colley, Masuaku, Salih Uçan, Chamberlain, Ghezzal, Muçi, Rashica, Semih Kılıçsoy

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Taha Şahin, Alikulov, Emirhan Topçu, Halil İbrahim, Shelvey, Olawoyin, Akintola, Varesanovic, Zeqiri, Gaich

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER

Beşiktaş, Çaykur Rizespor karşısına çeşitli futbolcularından yoksun çıkacak.

Siyah-beyazlılar, alt baldır arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edilen Gedson Fernandes ve ağabeyinin cenaze törenine katılmak üzere Gana'ya giden Daniel Amartey'in Rizespor maçı kadrosunda yer alamayacağını açıkladı.

Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Al-Musrati'nin yanı sıra tedavileri devam eden Tayfur Bingöl ve Amir Hadziahmetovic de forma giyemeyecek. Serkan Emrecan Terzi ve Bakhtiyor Zaynutdinov'un da karşılaşmada görev yapması beklenmezken, Demir Ege Tıknaz'ın durumu son antrenmanın ardından netleşecek.

İKİ OYUNCU SINIRDA

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy ve Daniel Amartey sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Semih Kılıçsoy ve Daniel Amartey sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak olan Alanyaspor mücadelesinde cezalı olacak.

Bu arada Demir Ege Tıknaz da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Öte yandan, sarı kart cezasını tamamlayan Jonas Svensson ise mücadelede görev verilmesi halinde forma giyebilecek.


beşiktaş haberleri çaykur rizespor haberleri Trendyol Süper Lig haberleri

İlgili Haberler

Beşiktaş Safi Çimento, adını finale yazdırdı

Beşiktaş Safi Çimento, adını finale yazdırdı
Almanya'da temaslar sürüyor... Beşiktaş'ta sportif direktör gelişmesi!

Almanya'da temaslar sürüyor... Beşiktaş'ta sportif direktör gelişmesi!
Sergen Yalçın'dan Beşiktaş yanıtı: 'Eğer büyük takımda çalışıyorsanız...'

Sergen Yalçın'dan Beşiktaş yanıtı: 'Eğer büyük takımda çalışıyorsanız...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Netflix’te geçen hafta en çok izlenen 10 dizi! İşte zirvedeki yapım…

Netflix’te geçen hafta en çok izlenen 10 dizi! İşte zirvedeki yapım…
Avrupa’nın en yoksul ülkeleri

Avrupa’nın en yoksul ülkeleri
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi yanıtladı: Seçimde aday olacak mı?

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi yanıtladı: Seçimde aday olacak mı?
Fatih Erbakan’dan Erdoğan-Özel görüşmesiyle ilgili açıklama

Fatih Erbakan’dan Erdoğan-Özel görüşmesiyle ilgili açıklama
Aracı park edilmez tabelasının üzerine park etti! Sarhoş sürücü zoru başardı...

Aracı park edilmez tabelasının üzerine park etti! Sarhoş sürücü zoru başardı...
15 yaşındaki çocuk arkadaşını kalbinden bıçakladı

15 yaşındaki çocuk arkadaşını kalbinden bıçakladı
Dünya'nın ikizi bulundu! Bulutlar, göller ve mevsimler var...

Dünya'nın ikizi bulundu! Bulutlar, göller ve mevsimler var...
Kim Kardashian sütyen bedenini açıkladı: Sosyal medya yıkıldı

Kim Kardashian sütyen bedenini açıkladı: Sosyal medya yıkıldı