Beşiktaş, Çaykur Rizespor’u deplasmanda geçti: 3 puanı hatırladı

Yayınlanma: 10.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 10.01.2024 - 04:00

Maçın 4. dakikasında Rashica, ceza sahası dışından sol ayağıyla topu ağlara gönderdi. Kosovalı, ligde 3. golünü attı. 28. dakikada Gaich’in golü, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Ofsayt pozisyonunda Benhur bulunuyordu. 45. dakikada Semih, ceza sahası dışından sağ ayağıyla topu filelere gönderdi. 47. dakikada sahnede yine Semih vardı. Genç oyuncu, ligde Hatayspor ve Kasımpaşa’dan sonra dün de 2 gol attı. 79. dakikada Semih’in asisti sonrası Cenk Tosun, fileleri havalandırdı.

SEMİH DAMGASI

Semih, 2007-08 sezonundan beri Batuhan Karadeniz’in ardından üst üste 3 lig maçında gol kaydeden en genç 2. oyuncu oldu. 55. dakikada Shelvey’nin ceza sahası dışından şutu direğe takıldı. Siyah-Beyazlılarda sarı kart cezalısı Salih Uçan, sakat Chamberlain ve Necip, Afrika Uluslar Kupası’na giden Colley ve Amartey, kadro dışı kalan Aboubakar ve Rosier kafilede yoktu.

‘GİTMEK İSTEYEN GİDER’

Öte yandan Beşiktaş dün yeni teknik direktörü Fernando Santos’la 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Portekizli çalıştırıcı, “Beşiktaş’ın hedefi kazanmak ve şampiyon olmaktır. Ben oyuncularımla aile gibi olurum. Benim aileme biri saldırırsa bir yumruk gibi karşılık veririz. Kimse takımdan uzaklaştırılmış değil. Gitmek isteyenler gider. Buraya getireceğimiz bazı oyuncular var. Büyük isimler değil büyük karakterler getirmek zorundayız. Sahaya ölmeye çıkmak zorundayız. Önemli olan bu ruhu aşılamak. Bazı pozisyonlara oyuncu almamız lazım” dedi.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, “Beşiktaş için en doğrusuna karar vermek kolay değildir. 15’in üzerinde teknik adamla görüştüm. Bu görüşmeleri yaparken camiaya uygun liderliği kim yapabilir, bu liderliği nasıl sırtlanabilir, geçmişiyle ve içindeki arzuyla bu işi en iyi yapacak isim olarak Santos’u seçtik” diye konuştu. Arat, “Bailly’nin 3.5 milyon Avro’luk kontratından kurtulduk. Sadece ikinci yarıda ödeyeceğimiz 1.6 milyon Avro’yu sildik. 10 milyon Avro’ya mal olan Onana meselesi vardı; kiralık ve satın alma opsiyonuyla Marsilya’ya verdik. Türkiye Kupası hedefimiz var. UEFA’ya gitme planımız var” yorumunda bulundu.

Santos, dünkü Çaykur Rize maçını tribünden izledi.