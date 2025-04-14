Beşiktaş cephesinden Divan Kurulu için açıklama! 'Süreç başlatılmıştır'

Beşiktaş Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Akpınar, Divan Kurulu'nda yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı.

Beşiktaş cephesinden Divan Kurulu için açıklama! 'Süreç başlatılmıştır'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 14.04.2025 - 15:41

Beşiktaş Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Akpınar, Divan Kurulu'nda Hasan Arat ile Tevfik Yamantürk arasında yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı.

Akpınar, Divan Kurulu ile ilgili sürecin başlatıldığını açıkladı.

Ahmet Akpınar, açıklamasında, "Sevgili Beşiktaşlılar, divan toplantısı ile ilgili süreç başlatılmıştır, dilekçeler geldikçe sürece ilave edilecektir. "Sadece Beşiktaş'ın tarafı olacağız" sözü ile talip olduğumuz görevimizin son gününe kadar bu sözümüzün arkasında duracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #Ahmet Akpınar #beşiktaş #Beşikaş Divan Kurulu
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