Beşiktaş Christian Fassnacht için teklifini 3 milyon Euro'ya çıkardı

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 17:21

Wout Weghorst ile kiralık olarak anlaşan ve futbolcuyu İstanbul'a çağıran Beşiktaş için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Alman basını, Beşiktaş'ın Young Boys forması giyen Christian Fassnacht için yaptığı son teklifi sayfalarına taşıdı.

Blick'te yer alan haberde; Beşiktaş'ın, İsviçreli futbolcu için Young Boys'a son teklifinin 3 milyon Euro olduğu aktarıldı. Siyah-beyazlıların, 28 yaşındaki oyuncuya ise yıllık yaklaşık 1 milyon Euro ödemeyi planladığı belirtildi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in bu transferi istediği vurgulanırken, Young Boys'un bonservis talebinin ise 4 milyon Euro olduğu ifade edildi.