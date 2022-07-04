Beşiktaş Christian Fassnacht için teklifini 3 milyon Euro'ya çıkardı

Beşiktaş'ın Young Boys'ta forma giyen Christian Fassnacht için son teklifinin 3 milyon Euro olduğu belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
04 Temmuz 2022 Pazartesi, 17:21
Beşiktaş Christian Fassnacht için teklifini 3 milyon Euro'ya çıkardı
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Wout Weghorst ile kiralık olarak anlaşan ve futbolcuyu İstanbul'a çağıran Beşiktaş için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Alman basını, Beşiktaş'ın Young Boys forması giyen Christian Fassnacht için yaptığı son teklifi sayfalarına taşıdı.

Blick'te yer alan haberde; Beşiktaş'ın, İsviçreli futbolcu için Young Boys'a son teklifinin 3 milyon Euro olduğu aktarıldı. Siyah-beyazlıların, 28 yaşındaki oyuncuya ise yıllık yaklaşık 1 milyon Euro ödemeyi planladığı belirtildi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in bu transferi istediği vurgulanırken, Young Boys'un bonservis talebinin ise 4 milyon Euro olduğu ifade edildi.

 


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