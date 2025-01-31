Beşiktaş, deplasmanda BOTAŞ'a mağlup
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında BOTAŞ, ağırladığı Beşiktaş'ı 78-69 mağlup etti.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Beşiktaş, BOTAŞ'a konuk oldu.
Ankara Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 78-69 kazandı.
Salon: Ankara
Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Aydın Karaçam, Münevver Özemre
BOTAŞ: Allen 20, Gülşah Duman Bıçakçı 6, Cuic 2, Dantas 26, Cave 17, Büşra Akbaş 5, Işık Su Güven 2, Buket Ünal, Melike Yalçınkaya
Beşiktaş: Peterson 12, Winterburn 15, Elif Bayram 12, Krajisnik 14, Fagbenle 16, Hatice Pelin Gülçelik, Özge Özışık, Melek Uzunoğlu
1. Periyot: 20-1
Devre: 39-35
3. Periyot: 65-57
Etiketler: #ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi #beşiktaş #BOTAŞ
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