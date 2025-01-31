Beşiktaş, deplasmanda BOTAŞ'a mağlup

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında BOTAŞ, ağırladığı Beşiktaş'ı 78-69 mağlup etti.

Beşiktaş, deplasmanda BOTAŞ'a mağlup
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.01.2025 - 21:20

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Beşiktaş, BOTAŞ'a konuk oldu.

Ankara Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 78-69 kazandı.

Salon: Ankara

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Aydın Karaçam, Münevver Özemre

BOTAŞ: Allen 20, Gülşah Duman Bıçakçı 6, Cuic 2, Dantas 26, Cave 17, Büşra Akbaş 5, Işık Su Güven 2, Buket Ünal, Melike Yalçınkaya

Beşiktaş: Peterson 12, Winterburn 15, Elif Bayram 12, Krajisnik 14, Fagbenle 16, Hatice Pelin Gülçelik, Özge Özışık, Melek Uzunoğlu 

1. Periyot: 20-1

Devre: 39-35

3. Periyot: 65-57


Etiketler: #ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi #beşiktaş #BOTAŞ
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