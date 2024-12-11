Beşiktaş, deplasmanda farklı galip

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Euroleague play-off turu ilk maçında Polonya'nın Enea Gorzow ekibini deplasmanda 80-64 mağlup etti.

Beşiktaş, deplasmanda farklı galip
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.12.2024 - 23:51

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Euroleague play-off turu ilk maçında Polonya'nın Enea Gorzow ekibini deplasmanda 80-64 yendi.

Polonya'nın Gorzow kentinde oynanan maçın ilk çeyreğini 15-13 geride kapatan Beşiktaş, soyunma odasına 35-29 önde gitti. Son çeyreğe 53-47 üstün giren siyah-beyazlı takım, müsabakadan 80-64 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın rövanşı, 19 Aralık Perşembe günü BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacak.


Etiketler: #beşiktaş #FIBA Euroleague #Enea Gorzow
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