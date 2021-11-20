Beşiktaş Divan Kurulu'nda Fikret Orman'a tepki

20 Kasım 2021 Cumartesi, 15:59

Beşiktaş Kulübü 2021 yılı 3'üncü Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Vodafone Park'ta yapıldı. Daha önce toplantıda yer alacağını açıklayan eski başkan Fikret Orman da katıldı. Fikret Orman'ın yaptığı konuşma ortalığı gerdi.

Orman'ın açıklamalarının tamamlanması ile salonu terk etmesinden sonra Beşiktaş Genel Kurulu'nda gerilim yaşandı. Ali Rıza Dizdar, isim vermeden Fikret Orman'ı hedef alan konuşmalar yaptı ve şu sözleri sarf etti; "Bir konuşmacı geldi, konuşmasını yaptı kaçtı. Benim umurumda değil. Fareler her zaman kaçar gider. Kargalar da kartallardan kaçar giderler."

Divan üyesi Hasan Bozkurter "Bütün tribünler, 'Paralar nerede Fikret Başkan?' dediğinde cevabını verecektin. Geç bu işleri! Yok iki tane kule yapmış, kartal dikecekmiş. Sen bu kulübün dibine tüy diktin tüy!" şeklinde konuştu.