Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beşiktaş, Djalo transferinde sona yakın!

Beşiktaş, Djalo transferinde sona yakın!

25.08.2025 13:21:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Beşiktaş, Djalo transferinde sona yakın!

Defans hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın, Juventus'tan Tiago Djalo'nun transferinde önemli aşama kaydettiği iddia edildi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

El Bilal Toure ile kulübü ve oyuncu ile görüşmelere başlandığını KAP'a açıklayan Beşiktaş, defans takviyesini de İtalya'dan tamamlamak istiyor.

Di Marzio'nun haberine göre, siyah-beyazlılar Juventus'un stoperi Tiago Djalo'yu bonservisi ile kadrosuna katmak için önemli mesafe kat etti.

Edilen bilgilere göre, tarafların anlaşması halinde kısa bir sürede transferin açıklanması bekleniyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu Porto'da kiralık geçiren Djalo, 17 maça çıktı ve 2 gollük katkıda bulundu.

İlgili Konular: #beşiktaş #transfer #juventus

İlgili Haberler

KAP'a bildirdi... Beşiktaş yeni golcüsünü duyurdu!
KAP'a bildirdi... Beşiktaş yeni golcüsünü duyurdu! Beşiktaş, El Bilal Toure'yi şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralamak için Atalanta ile görüşmelere başlandığını duyurdu.
Fransız sağ bek için yapılan teklif belli oldu: Beşiktaş'tan Anthony Caci operasyonu!
Fransız sağ bek için yapılan teklif belli oldu: Beşiktaş'tan Anthony Caci operasyonu! Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Mainz forması giyen sağ bek Anthony Caci için 6 milyon Euro değerinde bir teklifte bulunduğu iddia edildi.
Beşiktaş ayrılığı duyurdu: Emrecan Terzi'nin yeni takımı belli oldu!
Beşiktaş ayrılığı duyurdu: Emrecan Terzi'nin yeni takımı belli oldu! Beşiktaş, Serkan Emrecan Terzi'nin Serik Belediyespor'a kiralandığı açıkladı.