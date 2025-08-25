Beşiktaş, Djalo transferinde sona yakın!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

El Bilal Toure ile kulübü ve oyuncu ile görüşmelere başlandığını KAP'a açıklayan Beşiktaş, defans takviyesini de İtalya'dan tamamlamak istiyor.

Di Marzio'nun haberine göre, siyah-beyazlılar Juventus'un stoperi Tiago Djalo'yu bonservisi ile kadrosuna katmak için önemli mesafe kat etti.

Edilen bilgilere göre, tarafların anlaşması halinde kısa bir sürede transferin açıklanması bekleniyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu Porto'da kiralık geçiren Djalo, 17 maça çıktı ve 2 gollük katkıda bulundu.