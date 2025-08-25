KAP'a bildirdi... Beşiktaş yeni golcüsünü duyurdu!

Beşiktaş, Atalanta'nın 23 yaşındaki golcüsü El Bilal Toure'nin şarta bağlı satın alma opsiyonlu kiralık transferi için Atalanta'yla görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Transferle ilgili yapılan duyuruda, "Profesyonel Futbolcu El Bilal Touré'nin şarta bağlı satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda oyuncu ve kulübü Atalanta Bergamo ile görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Beşiktaş, El Bilal Toure'yi taşıyan uçağın bugün 14:45'te İstanbul'a geleceğini bildirdi. 23 yaşındaki Malili futbolcu sağlık kontrollerinin ardından kendisini Beşiktaş'a bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.

Geçen sezonu Stuttgart'ta geçiren El Bilal Toure, çıktığı 17 maçta 3 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.