Cumhuriyet Gazetesi Logo
KAP'a bildirdi... Beşiktaş yeni golcüsünü duyurdu!

KAP'a bildirdi... Beşiktaş yeni golcüsünü duyurdu!

25.08.2025 13:14:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
KAP'a bildirdi... Beşiktaş yeni golcüsünü duyurdu!

Beşiktaş, El Bilal Toure'yi şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralamak için Atalanta ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Beşiktaş, Atalanta'nın 23 yaşındaki golcüsü El Bilal Toure'nin şarta bağlı satın alma opsiyonlu kiralık transferi için Atalanta'yla görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Transferle ilgili yapılan duyuruda, "Profesyonel Futbolcu El Bilal Touré'nin şarta bağlı satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda oyuncu ve kulübü Atalanta Bergamo ile görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Beşiktaş, El Bilal Toure'yi taşıyan uçağın bugün 14:45'te İstanbul'a geleceğini bildirdi. 23 yaşındaki Malili futbolcu sağlık kontrollerinin ardından kendisini Beşiktaş'a bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.

Geçen sezonu Stuttgart'ta geçiren El Bilal Toure, çıktığı 17 maçta 3 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.

İlgili Konular: #beşiktaş #transfer #Atalanta

İlgili Haberler

Siyah beyazlı ekibe geri döndü... Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz transferini resmen duyurdu!
Siyah beyazlı ekibe geri döndü... Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz transferini resmen duyurdu! Beşiktaş, eski futbolcusu Rıdvan Yılmaz'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Fransız sağ bek için yapılan teklif belli oldu: Beşiktaş'tan Anthony Caci operasyonu!
Fransız sağ bek için yapılan teklif belli oldu: Beşiktaş'tan Anthony Caci operasyonu! Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Mainz forması giyen sağ bek Anthony Caci için 6 milyon Euro değerinde bir teklifte bulunduğu iddia edildi.
Beşiktaş ayrılığı duyurdu: Emrecan Terzi'nin yeni takımı belli oldu!
Beşiktaş ayrılığı duyurdu: Emrecan Terzi'nin yeni takımı belli oldu! Beşiktaş, Serkan Emrecan Terzi'nin Serik Belediyespor'a kiralandığı açıkladı.