Beşiktaş Dolmabahçe'de yaralı: Beşiktaş 1-2 Gençlerbirliği

Trendyol Süper Lig'in 9. Hafta maçında Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni konuk etti.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Gençlerbirliği, 2-1 kazandı.

İlk yarısı 0-0 eşitlikle sona eren mücadelenin ikinci yarısında, 47. dakikada Cengiz Ünder'in golüyle Beşiktaş 1-0 öne geçti.

79. dakikada ise David Jurasek'in kendi kalesine attığı golle Gençlerbirliği skoru eşitledi. 82. dakikada Franco Tongya, Gençlerbirliği'ni öne geçiren golü kaydetti.

BE ŞİKTAŞ'TA BİR İLK

Beşiktaş, bu sezon Trendyol Süper Lig'de kendi sahasında ilk kez mağlup oldu.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, 13 puanda kaldı. Gençlerbirliği ise, puanını 8'e yükseltti.

Süper Lig'de 1 maç eksiği olan Beşiktaş, 22 Ekim Çarşamba günü Konyaspor deplasmanına gidecek. Siyah beyazlılar, 4 gün sonra 26 Ekim Pazar günü ise Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Gençlerbirliği ise 26 Ekim Pazar günü Konyaspor'u konuk edecek.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Rafa, Cerny, Cengiz, Abraham.

Gençlerbirliği: Erhan, Hanousek, Thalisson, Goutas, Zuzek, Pedro, Tongya, Oğulcan, Dele-Bashiru, Göktan, Niang.

Karşılaşmadan önemli anlar | Beşiktaş 2-1 Gençlerbirliği

90' SARI KART | Yaşanan gerginlik sonrası Gençlerbirliği'nde Niang ve Beşiktaş'ta Djalo sarı kart gördü.

90' SARI KART | Gençlerbirliği'nde kaleci Erhan zaman geçirdiği için sarı kart gördü.

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 5 dakika ilave edildi.

90' Gençlerbirliği'nde Göktan kenara gelirken Sinan oyunda.

88' Gençlerbirliği'nde Tongya kenara gelirken Csoboth oyuna girdi.

82' SARI KART | Gençlerbirliği'nde Tongya gol sevinci sırasında formasını çıkarttığı için sarı kart gördü.

81' Gençlerbirliği 2 kişi ile yaptığı kontra atakta 5 kişilik Beşiktaş savunması karşısında golü buldu. Topu en az 30 metre süren Tongya pasını Göktan'a aktardı. Göktan'ın çalım denemesinde savunmadan seken top ceza sahası içinde Tongya'nın önüne düştü ve şutunda golünü attı.

82' GOL | Tongya'nın attığı gol ile Ankara ekibi öne geçti.

79' Gençlerbirliği eşitliği yakaladı. Gençlerbirliği'nin üç pasta hazırladığı set oyununda Pedro Pereira ceza sahası içinin sağından topu içeri sert çevirdi. Beşiktaşlı Jurasek'e çarpan top ağlarla buluştu.

79' GOL | Jurasek'in kendi kalesine attığı gol ile maça eşitlik geldi.

79' Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz ve Abraham kenara gelirken Jurasek ve Jota oyunda.

75' SARI KART | Beşiktaş'ta Emirhan Topçu, Göktan'a yaptığı kontrolsüz müdahale sonrası sarı kart gördü.

71' Beşiktaş'ta golün sahibi Cengiz Ünder kenara gelirken Rashica oyunda.

70' Metehan'ın sol kanattan yaptığı ortayı savunmada Djalo uzaklaştırdı. Korner.

65' Tammy Abraham orta alanda Tongya'nın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem faul kararı verdi.

63' Beşiktaş'ta Svensson sağ kanattan ceza sahasına girdi ve pasını arka direkteki Mustafa'ya gönderdi. Son anda Gençlerbirliği savunması topu uzaklaştırdı.

61' Beşiktaş'ta Rafa Silva kaleyi cepheden gören noktadan şutunu çekti. Kaleci Erhan topu iki hamlede kontrol etti.

58' Gençlerbirliği'nde Zuzek kenara gelirken Metehan oyunda.

58' Gençlerbirliği'nde Oğulcan sol çaprazdan topu ceza sahası dışına çıkardı. Pereira topa tekte ser vurdu ancak savunmada Emirhan topun önüne atlayarak tehlikeyi önledi.

54' Cengiz Ünder'in topu doğrudan kaleye gönderdiği köşe vuruşunda kaleci Erhan topu çift yumrukla uzaklaştırdı.

48' SARI KART | Gençlerbirliği'nde Pedro Pereira sarı kart gördü.

47' Rafa Silva'nın ceza sahası içi sağ çaprazına attığı ara pasına Cengiz Ünder bekletmeden yerden plase vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi.

47' GOL | Cengiz Ünder Beşiktaş'ı öne geçiren golü kaydetti.

46' Beşiktaş'ta Cerny oyundan çıkarken Mustafa dahil oldu.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

38' Beşiktaş'ta Cengiz Ünder sağ kanatta attığı çalım sonrası ceza sahasına girdi ve topu altı pasa çevirdi. Abraham'ın tekte yaptığı yerden vuruş kalenin yanından auta gitti.

35' Sergen Yalçın, Cengiz Ünder'i iç kat etmesi konusunda uyardı. Cengiz Ünder orta alana daha yakın oynamaya başladı.

33' Maç kaldığı yerden devam ediyor.

32' Gençlerbirliği'nde Oğulcan, Ndidi ile girdiği kafa topu mücadelesi sonrası yerde kaldı. Hakem sağlık ekiplerini çağırdı. Oyun durdu.

22' Maç taç atışıyla kaldığı yerden devam ediyor.

21' Gençlerbirliği'nde Pedro Pereira, Rıdvan Yılmaz'ın topsuz alanda yaptığı müdahale sonrası yerde kaldı. Hakem sağlık ekiplerini sahaya davet etti. Oyun durdu.

20' Karşılıklı yapılan fauller ile maç bu dakikalarda sık sık durdu. İki takım da bu tatlı sert oyuna ayak uyduruyor.

18' Beşiktaş'ta Svensson son çizgiye inerek ortasını açtı. Top Abraham'a gelmeden son anda Thalisson uzaklaştırdı.

16' Beşiktaş'ta Ndidi'nin Tongya'ya yaptığı müdahale sonrası hakem faul kararı verdi. Ndidi bu karara itiraz etti.

14' Gençlerbirliği'nde Zuzek Beşiktaş savunmasından seken topu ceza sahası dışında kontrol etti. Kaleye cepheden gören noktadan müsait pozisyonda şutunu çekti anca top kalenin yanından auta gitti.

12' Beşiktaş'ta Abraham ceza sahası içi sağ çaprazından orta şut karışımı bir vuruş yaptı. Top herkesin bakışları arasında auta çıktı.

6' Pedro yaptığı müdahale sonrası Cerny'i yerde bıraktı. Hakem faul kararı verdi ancak kartına başvurmadı.

3' Beşiktaş'ta Cerny orta alanda Goutas'a faul yaptı. Hakem kartına başvurmadı.

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.