Beşiktaş Elan Ricardo transferini resmen açıkladı: Maliyeti ortaya çıktı!

Yayınlanma: 11.02.2025 - 16:30

Güncelleme: 11.02.2025 - 16:30

Beşiktaş, orta sahasını Kolombiya ekibi CD La Equidad'da forma giyen Elan Ricardo ile güçlendirdi.

Siyah-beyazlılar Kolombiyalı futbolcu Elan Ricardo ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, Kolombiyalı orta saha oyuncusu Elan Ricardo ile sözleşme imzalamıştır.

Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Elan Ricardo’ya Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz."

TRANSFERİN ŞARTLARI

Siyah-beyazlıların, bu transfer için 2 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 10 pay vereceği kaydedildi. Elan Ricardo'nun, Beşiktaş'ta yıllık 600 bin dolar kazanacağı aktarıldı.

ELAN RICARDO KİMDİR?

20 Şubat 2004 tarihinde Kolombiya'da dünyaya geldi. 184 cm boyundaki orta saha oyuncusu CD La Equidad kulübünün altyapısında yetişti ve aynı kulüpte A takıma yükseldi.

Bu sezon 3 maça çıkan genç oyuncu, şans bulduğu 211 dakikada 1 gol attı.