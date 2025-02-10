Beşiktaş'tan genç stopere kanca: Şartları soruldu!

Beşiktaş'ın MKE Ankaragücü'nde forma giyen Arda Ünyay'ın şartlarını sorduğu iddia edildi.

Beşiktaş'tan genç stopere kanca: Şartları soruldu!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.02.2025 - 20:55

Beşiktaş, transfer döneminin sonlarına yaklaşırken üst üste hamleler yapıyor. Güney Amerika'dan kanat ve orta saha transferlerini tamamlayan siyah-beyazlılar, stoper transferini 1. Lig'ten yapabilir. 

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nde forma giyen Arda Ünyay'ın şartlarını sordu. 

Siyah beyazlılar, genç stoperin transferi için MKE Ankaragücü ile görüşmelere başladı.

1.87 boyundaki 18 yaşındaki stoper oyuncusu bu sezon takımıyla 3. kez 1. Lig maçında forma giydi. 


Etiketler: #beşiktaş #MKE Ankaragücü #Arda Ünyay

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