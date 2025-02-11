Beşiktaş'ın yeni transferi Elan Ricardo İstanbul'a geldi: Maliyeti ortaya çıktı!
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Kolombiyalı futbolcu Elan Ricardo İstanbul'a geldi.
Beşiktaş, orta sahasını Kolombiya ekibi CD La Equidad'da forma giyen Elan Ricardo ile güçlendirdi.
Siyah-beyazlıların prensip anlaşmasına vardığı Kolombiyalı futbolcu Elan Ricardo, İstanbul'a geldi.
TRANSFERİN ŞARTLARI
Beşiktaş, transfer için 20 yaşındaki oyuncu ve CD La Equidad ile anlaşma sağlandığını duyurdu. Siyah-beyazlıların, bu transfer için 2 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 10 pay vereceği kaydedildi. Elan Ricardo'nun, Beşiktaş'ta yıllık 600 bin dolar kazanacağı aktarıldı.
Bu sezon 3 maça çıkan genç oyuncu, şans bulduğu 211 dakikada 1 gol attı.
ELAN RICARDO KİMDİR?
20 Şubat 2004 tarihinde Kolombiya'da dünyaya geldi. 184 cm boyundaki orta saha oyuncusu CD La Equidad kulübünün altyapısında yetişti ve aynı kulüpte A takıma yükseldi.
Etiketler: #Elan Ricardo #beşiktaş #transfer
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