Beşiktaş'ın yeni transferi Elan Ricardo İstanbul'a geldi: Maliyeti ortaya çıktı!

Yayınlanma: 11.02.2025 - 09:39

Güncelleme: 11.02.2025 - 09:39

Beşiktaş, orta sahasını Kolombiya ekibi CD La Equidad'da forma giyen Elan Ricardo ile güçlendirdi.

Siyah-beyazlıların prensip anlaşmasına vardığı Kolombiyalı futbolcu Elan Ricardo, İstanbul'a geldi.

TRANSFERİN ŞARTLARI

Beşiktaş, transfer için 20 yaşındaki oyuncu ve CD La Equidad ile anlaşma sağlandığını duyurdu. Siyah-beyazlıların, bu transfer için 2 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 10 pay vereceği kaydedildi. Elan Ricardo'nun, Beşiktaş'ta yıllık 600 bin dolar kazanacağı aktarıldı.

Bu sezon 3 maça çıkan genç oyuncu, şans bulduğu 211 dakikada 1 gol attı.

ELAN RICARDO KİMDİR?

20 Şubat 2004 tarihinde Kolombiya'da dünyaya geldi. 184 cm boyundaki orta saha oyuncusu CD La Equidad kulübünün altyapısında yetişti ve aynı kulüpte A takıma yükseldi.