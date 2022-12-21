Beşiktaş Emlakjet, Igor Milicic'e emanet!
Beşiktaş Emlakjet, Ahmet Kandemir'in yerine başantrenörlük görevi için Polonya Milli Takımı'nın Başantrenörü Igor Milicic getirildi. Milicic ile 1,5 yıllık anlaşıldı
Beşiktaş Emlakjet Polonya Milli Takımı'nın Başantrenörü Igor Milicic ile anlaşma sağladı.
Akşam'da yer alan habere göre; 46 yaşındaki Hırvat başantrenör Igor Milicic ile 1,5 yıllık sözleşme imzalanacak.
Son olarak Polonya ile EuroBasket 2022'de dördüncülük elde eden Milicic, oyunculuğu döneminde ülkemizde Türk Telekom ve Tuborg Pilsener formaları da giymişti.
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