Beşiktaş Emlakjet, Karşıyaka karşısında şov yaparak kazandı

Türkiye Basketbol Ligi karşılaşmasında Beşiktaş Emlakjet ağırladığı Pınar Karşıyaka'yı 115-66 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.03.2024 - 23:38
Beşiktaş Emlakjet, Karşıyaka karşısında şov yaparak kazandı
Abone Ol google-news

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Beşiktaş Emlakjet, sahasında Pınar Karşıyaka'yı 49 sayı farkla 115-66 mağlup etti.

Bu sonuçla siyah-beyazlı takım, ligde 19. galibiyetini aldı. Pınar Karşıyaka ise 8. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: BJK Emlakjet

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Ali Şakacı, Duhan Köyiçi

Beşiktaş Emlakjet: Mathews 16, Needham 25, Mitchell 9, Kerem Kuthan Konan 14, Delgado 5, Yağız Aksu, Allman 11, Yiğit Arslan 15, Berkan Durmaz 8, Samet Yiğitoğlu 10, Ahmet Ata Özbek 2

Pınar Karşıyaka: Jaylon Brown 10, Carey 3, Martin 13, Vittorio Brown 2, Kenan Sipahi 11, McCollum 14, Hakan Sayılı 2, Thomas Akyazılı, Deniz Kılıçlı 5, Mert Celep 6

1. Periyot: 30-12

Devre: 61-35

3. Periyot: 93-52


Beşiktaş Emlakjet haberleri Karşıyaka haberleri Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Katil Halis Serbest, 'Bergen' filmine açtığı davayı kaybetti

Katil Halis Serbest, 'Bergen' filmine açtığı davayı kaybetti
Selen Görgüzel yapılan tüm işlemlere bakın kadar ödemiş?

Selen Görgüzel yapılan tüm işlemlere bakın kadar ödemiş?
A Milli Takım'dan Macaristan'da tatsız prova! | Macaristan 1-0 Türkiye

A Milli Takım'dan Macaristan'da tatsız prova! | Macaristan 1-0 Türkiye
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 246 santimetreyle ölçüldü

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 246 santimetreyle ölçüldü
Ten tene teması olan herkes HPV enfeksiyonu riski altında: HPV nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir?

Ten tene teması olan herkes HPV enfeksiyonu riski altında: HPV nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir?
Antalya’da denizde ceset bulundu!

Antalya’da denizde ceset bulundu!
Ünlü gazeteci duyurdu: İtalyan devinden Szymanski'ye rekor bonservis!

Ünlü gazeteci duyurdu: İtalyan devinden Szymanski'ye rekor bonservis!
Mansur Yavaş’tan ‘cumhurbaşkanı adaylığı’ açıklaması

Mansur Yavaş’tan ‘cumhurbaşkanı adaylığı’ açıklaması