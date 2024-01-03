Beşiktaş Emlakjet, Marko Simonovic'i renklerine bağladı!

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş Emlakjet, Karadağlı oyuncu Marko Simonovic'i transfer etti.

AA
Yayınlanma: 03.01.2024 - 15:09
Beşiktaş Emlakjet, Marko Simonovic'i renklerine bağladı!
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Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, Karadağlı basketbolcu Marko Simonovic'i kadrosuna dahil etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2,10 metre boyundaki basketbolcuyla imza atıldığı ifade edilirken, oyuncunun uzun forvet ve pivot pozisyonlarında oynadığı belirtildi.

NBA ekiplerinden Chicago Bulls tarafından 2020 yılında 2. tur, 44. sıradan draft edilen 24 yaşındaki basketbolcu, son olarak Sırbistan'ın Kızılyıldız takımında forma giydi.


Beşiktaş Emlakjet Marko Simonovic transfer

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