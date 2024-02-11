Beşiktaş Emlakjet, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u eli boş gönderdi!
Beşiktaş Emlakjet, Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında kendi evinde ağırladığı Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 85-72 yendi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Beşiktaş Emlakjet, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 85-72 mağlup etti.
Salon: BJK Emlakjet
Hakemler: Mehmet Şahin, Alper Özgök, İsmail Binbir
Beşiktaş Emlakjet: Mathews 13, Needham 6, Mitchell 14, Simonovic 16, Kerem Konan 6, Allman 2, İbrahim Uğurlu 5, Yiğit Arslan 8, Berkan Durmaz 10, Samet Yiğitoğlu 5, Ahmet Ata Özbek, Yağız Aksu
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Reed 17, Perez 18, Erdi Gülaslan 6, Thomas 4, Bruinsma 11, Leon Apaydın 6, Emircan Koşut 3, Ata Kahraman 7 Murat Erensoy, Can Kurt
1. Periyot: 23-18
Devre: 44-35
3. Periyot: 67-53
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