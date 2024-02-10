Beşiktaş'ta yeni transferler ilk antrenmanlarına çıktı

Beşiktaş'ın ara transfer döneminin son günü kadrosuna kattığı Ernest Muçi ve Ali Mohamed Al-Musrati, siyah-beyazlı ekiple ilk antrenmanlarına çıktı.

DHA
Yayınlanma: 10.02.2024 - 13:43
Beşiktaş'ta yeni transferler ilk antrenmanlarına çıktı
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Beşiktaş, Süper Lig’in 25’inci haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Fernando Santos yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma çalışmasıyla başlayan antrenman, pas çalışmasının ardından yapılan taktiksel çalışmayla sonra erdi.

İLK ANTRENMANLARINA ÇIKTILAR

Öte yandan Beşiktaş’ın yeni transferlerinden Ernest Muçi ve Ali Mohamed Al-Musrati, siyah-beyazlı ekiple ilk antrenmanlarına çıktı.

Ali Mohamed Al-Musrati

Siyah-beyazlılar, Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın saat 11.30’da yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Beşiktaş, saat 17.00’de özel bir uçakla Kayseri’ye giderek kampa girecek.


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