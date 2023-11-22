Beşiktaş Emlakjet, Paris'te kazandı

Beşiktaş Emlakjet, BKT Avrupa Kupası'nda Paris Basketball'u deplasmanda 68-63 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.11.2023 - 08:21
Beşiktaş Emlakjet, Paris'te kazandı
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Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu 8. hafta mücadelesinde Beşiktaş Emlakjet, deplasmanda Fransa temsilcisi Paris Basketball'u 68-63 yendi.

Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla grupta 6. galibiyetini aldı. Lider Paris Basketball ise ilk mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Halle Georges

Hakemler: Olegs Latisevs (Letonya), Alberto Baena (İspanya), Dragan Porobic (Bosna Hersek)

Paris Basketball: Shorts 22, Malcolm 8, Ward 4, Kratzer 2, Jantunen, Hifi 19, Bandja Sy 5, Herrera 3, Shahrvin, Kessens

Beşiktaş Emlakjet: Hammonds 7, Needham 9, Mitchell 16, Egehan Arna 1, Kerem Konan, Mathews 8, Berk Uğurlu 2, Yiğit Arslan 15, Samet Yiğitoğlu 2, Delgado 8, Berkan Durmaz

1. Periyot: 20-15

Devre: 40-31

3. Periyot: 48-47


BKT Avrupa Kupası Beşiktaş Emlakjet Paris Basketball

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