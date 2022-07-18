Beşiktaş Emrecan Uzunhan'ı kadrosuna kattı
Beşiktaş, Süper Lig'in yeni ekiplerinden İstanbulspor'dan 21 yaşındaki Emrecan Uzunhan ile anlaştı.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, bu sezonki 6'ncı transferini tamamladı.
Siyah-beyazlılar, yaklaşık 2 haftadır uğraştığı Emrecan Uzunhan transferi için İstanbulspor'la anlaştı ve genç oyuncuyu renklerine bağladı. Sol stoper oynayan Emrecan sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Beşiktaş'a resmi imzayı atacak ve siyah beyazlıların 20 Temmuz'da başlayacak olan İspanya kampına katılacak.
Emrecan'ın Beşiktaş'a 5 yıllık imza atması bekleniyor.
İstanbulspor altyapısından yetişen Emrecan, son 2 sezonda A Takım forması giydi. Geride kalan sezon sezon İstanbulspor ile 21 maça çıktı, 1 gol attı.
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