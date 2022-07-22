Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Matt Coleman'ı transfer etti
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, 2022-2023 sezonu transfer çalışmaları kapsamında ABD'li basketbolcu Matt Coleman’ı kadrosuna kattı. Başarılı oyun kurucu, son olarak NBA G League takımlarından Stockton Kings forması giydi.
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Matt Coleman'ı kadrosuna kattı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak NBA Gelişim Ligi ekiplerinden Stockton Kings'te forma giyen 24 yaşında ve 1,88 metre boyundaki oyuncuyla sözleşme imzalandığı bildirildi.
NCAA deneyiminin ardından NBA ekibi Sacramento Kings ile sözleşme imzalayan Matt Coleman daha sonra G-League takımı Stockton Kings’te görev aldı. Burada 48 karşılaşmada görev ABD'li basketbolcu 13,1 sayı, 3,7 ribaund ve 5,3 asist ortalamalarıyla oynadı.
Video Haberler
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza: Alev alev yandı
- Marmaray'da panik: Birbirlerine girdiler
- Şişli'deki şüpheli ölümde yeni gelişme
- Altılı masa ve HDP açıklaması
- CHP Diyarbakır İl Başkanlığı’na atanan kayyuma protesto
- 'Öneriyoruz' dedi ve çağrı yaptı
- MSB'den 3 bölümlük Kıbrıs Barış Harekâtı belgeseli
- Ağacın kurutulmasında 3 şüpheli serbest, sebep 'sır'
- Canlı yayında ekonomi atışması: Bizi ne zannediyorsunuz
- Sabiha Gökçen'de neler oluyor?
En Çok Okunan Haberler
-
- Balıkesir'de 4.6'lık deprem
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Cumhurbaşkanlığı adayı açıklaması
- Erdoğan'ın KYK videosu Türkiye'nin gündemine oturdu
- Danıştay'dan ‘TSK’de türban’ kararı
- Erdoğan’ın tercümanından Kılıçdaroğlu’na suç duyurusu
- Reuters'ın anketinde 'seçim' ayrıntısı
- Ankapark referanduma gidiyor
- Yandaş Cem Küçük, Birce Akalay'ı hedef aldı!
- AYM'den 'Millet İttifakı' kararı