Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Matt Coleman'ı transfer etti

22 Temmuz 2022 Cuma, 12:22

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Matt Coleman'ı kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak NBA Gelişim Ligi ekiplerinden Stockton Kings'te forma giyen 24 yaşında ve 1,88 metre boyundaki oyuncuyla sözleşme imzalandığı bildirildi.

NCAA deneyiminin ardından NBA ekibi Sacramento Kings ile sözleşme imzalayan Matt Coleman daha sonra G-League takımı Stockton Kings’te görev aldı. Burada 48 karşılaşmada görev ABD'li basketbolcu 13,1 sayı, 3,7 ribaund ve 5,3 asist ortalamalarıyla oynadı.