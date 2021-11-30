Beşiktaş eski golcüsü Cenk Tosun'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor
İngiliz basını, Beşiktaş'ın Everton'da forma giyen eski oyuncusu Cenk Tosun'u kadrosuna katacağını iddia etti. Haberde, oyuncunun indirimi kabul etmesi halinde Ocak ayında Beşiktaş forması giyebileceği belirtildi.
Süper Lig'de 14 haftanın sonunda bu sezon zirvenin 16 puan arkasında kalan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde de 5 maç sonunda puanla tanışamadı.
Giresunspor'a karşı alınan 4-0'lık mağlubiyet sonrasında Sergen Yalçın ile durumu görüşen yönetim, tecrübeli çalıştırıcı ile devam kararı aldı.
Bu doğrultuda ara transfer dönemi için çalışmalara da başlayan siyah beyazlılar, gündemine eski golcüsü Cenk Tosun'u aldı.
İNGİLİZ BASINI DUYURDU
Everton sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cenk Tosun ile sözleşme uzatmak istemiyor. Sezon sonunda serbest kalacak Cenk için eski kulübü Beşiktaş devrede.
30 yaşındaki golcü, indirimi kabul ederse Ocak ayında Beşiktaş formasını giyebilir. Yaza kadar Everton'da kalması halinde ise zamanının çoğunu kulübede geçirecek. 30 yaşındaki forvet, Everton'da 58 maçta forma giydi ve 11 gol kaydetti.
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