Beşiktaş evinde, Anadolu Efes'i devirdi!
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Beşiktaş Fibabanka, konuk ettiği Anadolu Efes'i 87-70 mağlup etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Beşiktaş Fibabanka, Anadolu Efes'i konuk etti.
BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi ev sahibi 87-70 kazandı.
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