Beşiktaş evinde, Anadolu Efes'i devirdi!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Beşiktaş Fibabanka, konuk ettiği Anadolu Efes'i 87-70 mağlup etti.

Beşiktaş evinde, Anadolu Efes'i devirdi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.01.2025 - 19:56

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Beşiktaş Fibabanka, Anadolu Efes'i konuk etti. 

BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi ev sahibi 87-70 kazandı.


Etiketler: #Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi #Beşiktaş Fibabanka #anadolu efes

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