Beşiktaş evinde ÇBK Mersin'e geçit vermedi!

Türkiye ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş, ÇBK Mersin'i 71-65'lik skorla mağlup etti.

Beşiktaş evinde ÇBK Mersin'e geçit vermedi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.01.2025 - 18:40

Türkiye ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş ile ÇBK Mersin karşı karşıya geldi.

BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanan maçta Beşiktaş, ÇBK Mersin'i 71-65'lik skorla mağlup etti.

Beşiktaş'ta Dana Evans 21 sayı, Mihaela Lazic 12 sayı ve Elif Bayram 11 sayı kaydetti.

ÇBK Mersin'de ise Natasha Howard'ın 21 sayı 13 ribaund'luk performansı yeterli olmadı.

LİGDE SON DURUM

Bu galibiyetle birlikte puanını 21 çıkaran Beşiktaş, ligde 5. liğe yükseldi. ÇBK Mersin ise ligde 5. mağlubiyetini aldı ve 22 puanla 4. sırada.


Etiketler: #beşiktaş #ÇBK Mersin #ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

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