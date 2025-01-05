Serdal Adalı açıkladı: Sergen Yalçın'dan flaş Beşiktaş kararı!

Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı ve Sergen Yalçın arasında görüşme gerçekleştirildi. Siyah-beyazlı kulübün Başkanı Serdal Adalı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Serdal Adalı açıkladı: Sergen Yalçın'dan flaş Beşiktaş kararı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.01.2025 - 18:45

Beşiktaş'ta Sardal Adalı, teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın ile görüşme gerçekleştirdi

GÖREVİ KABUL ETMEDİ

Sergen Yalçın, yoğun bakımda olan kardeşi Gürsoy Yalçın'ın tedavisiyle ilgilenmek istediği için görevi kabul edemeyeceğini söyledi.

SERDAL ADALI AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, teknik direktör Sergen Yalçın ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Adalı'nın açıklaması: 

"Sergen Yalçın'la bugün görüştük. Kardeşinin hastalığından dolayı morali çok bozuktu. Konu sağlık olduğu için biz de kendisine anlayış gösterdik. Allah şifa versin, sağlık her şeyden önce gelir. Beşiktaş'ta alternatif bitmez, görüştüğümüz isimler var. Netleştiğinde kamuoyu ile paylaşacağım. Şu anda yazılan isimlere itibar edilmesin. Acele etmeden en doğru kararı alacağız."


Etiketler: #sergen yalçın #beşiktaş #serdal adalı

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