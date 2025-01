Nihat Kahveci'den Beşiktaş'a Sergen Yalçın uyarısı: 'Bu konu bir an önce çözülmeli'

Yayınlanma: 04.01.2025 - 17:39

Güncelleme: 04.01.2025 - 17:39

Spor yorumcusu Nihat Kahveci, Kontraspor YouTube kanalında Sergen Yalçın ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kahveci, Sergen Yalçın'ın Hüseyin Yücel dönemindeki açıklamaları üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti.

Nihat Kahveci'nin açıklamaları şöyle:

"Şu an Sergen Yalçın teknik direktör olacaksa bir an önce olmalı. Geçen her dakika zarar veriyor Sergen Yalçın'a da. Olmayacaksa da olmamalı ya da şu andan itibaren 'Konuştuk şartlar şu an uygun değil, yazın olacak' denilmeli ama net bir şey açıklanmalı."

'SERGEN YALÇIN ZARAR GÖRÜYOR'

"Sergen Yalçın zarar görüyor şu an bu durumdan çünkü ben kamuoyunu takip ediyorum, 'Sergen Yalçın rahatına bakıyor', 'Tatilde', 'Öncelik Beşiktaş olsa şu an gelirdi.' deniyor. Beşiktaş'ı en son şampiyon yapan teknik direktör Sergen Yalçın... Her ne kadar da bir sene sonra 'Ben çare bulamıyorum' deyip bir iki kere istifa edip sonunda ayrılmasına rağmen Beşiktaş taraftarının çoğunluğu, bir kısmı da istemeyebilir saygı duyuyorum Sergen Yalçın'ı teknik direktör olarak görmek istiyorlar."

'BİR AN ÖNCE BU KONU ÇÖZÜLMELİ'

"O yüzden bir an önce bu konu çözülmeli. Sakın Sergen Yalçın'a da Hüseyin Yücel döneminde yaptığı açıklamalar üzerinden bir eleştiri yapılmamalı. O günün şartlarında konuşması çok doğruydu."