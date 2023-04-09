Beşiktaş - Giresunspor maçının VAR hakemi Özgür Yankaya
Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Beşiktaş ile Giresunspor arasında oynanacak derbinin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Özgür Yankaya oldu.
Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Beşiktaş ile Giresunspor, Vodafone Park Stadyumu’nda karşılaşacak.
İki takım arasında saat 20.30’da başlayacak mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora yapacak. Maçın 4. hakemi Sarper Barış Saka olurken, müsabakada VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya oturacak.
Yankaya’ya AVAR’da Volkan Bayarslan ve Süleyman Özay eşlik edecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan çiftini üzecek aday
- İlk açıklama geldi
- MetroPOLL'den son seçim anketi: Kılıçdaroğlu önde
- CHP'nin listesinde sürpriz isim
- Erdoğan 3 bakanı liste dışı bırakmış
- İlham gelince mi, İlhan gelince mi?
- CHP'den 4 partiye 3 tip kontenjan
- Göçmen teknesi battı: 35 ölü
- Aytun Çıray adaylıktan çekildi
- Buket Aydın muhalefeti hedef aldı