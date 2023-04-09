Beşiktaş - Giresunspor maçının VAR hakemi Özgür Yankaya

Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 13:24

Güncelleme: 09 Nisan 2023 - 13:24

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Beşiktaş ile Giresunspor, Vodafone Park Stadyumu’nda karşılaşacak.

İki takım arasında saat 20.30’da başlayacak mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora yapacak. Maçın 4. hakemi Sarper Barış Saka olurken, müsabakada VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya oturacak.

Yankaya’ya AVAR’da Volkan Bayarslan ve Süleyman Özay eşlik edecek.