Beşiktaş, Atletico Madrid ile dostluk maçı oynayacak

Beşiktaş, La Liga devi Atletico Madrid ile depremzedeler yararına özel maç yapacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 12:28
Beşiktaş, Atletico Madrid ile dostluk maçı oynayacak
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Beşiktaş, deprem felaketinden etkilenen yurttaşların yaralarını sarmak için La Liga devi Atletico Madrid ile dostluk maçı oynayacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Beşiktaşımız, 11 ilimizde hissedilen deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak üzere, Atlético Madrid ile 12 Nisan Çarşamba günü saat 20.30'da Vodafone Park'ta dostluk maçında karşılaşacaktır.

Biletler, 9 Nisan Pazar günü saat 11.00’de Passolig üzerinden satışa çıkacaktır. Alacağınız biletlerle Bırakmam Seni Türkiyem kampanyası kapsamında deprem bölgelerine yapacağımız okullara katkıda bulunabilirsiniz."


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