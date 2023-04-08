Beşiktaş, Atletico Madrid ile dostluk maçı oynayacak
Beşiktaş, La Liga devi Atletico Madrid ile depremzedeler yararına özel maç yapacağını açıkladı.
Beşiktaş, deprem felaketinden etkilenen yurttaşların yaralarını sarmak için La Liga devi Atletico Madrid ile dostluk maçı oynayacak.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Beşiktaşımız, 11 ilimizde hissedilen deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak üzere, Atlético Madrid ile 12 Nisan Çarşamba günü saat 20.30'da Vodafone Park'ta dostluk maçında karşılaşacaktır.
Biletler, 9 Nisan Pazar günü saat 11.00’de Passolig üzerinden satışa çıkacaktır. Alacağınız biletlerle Bırakmam Seni Türkiyem kampanyası kapsamında deprem bölgelerine yapacağımız okullara katkıda bulunabilirsiniz."
Beşiktaşımız, 11 ilimizde hissedilen deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak üzere, Atlético Madrid ile 12 Nisan Çarşamba günü saat 20.30'da Vodafone Park'ta dostluk maçında karşılaşacaktır.— Beşiktaş JK (@Besiktas) April 8, 2023
Biletler, 9 Nisan Pazar günü saat 11.00’de Passolig üzerinden… pic.twitter.com/NP0GA9YpKK
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