Beşiktaş evinde yarı final biletini rahat aldı!

Yayınlanma: 28.02.2024 - 22:42

Güncelleme: 28.02.2024 - 22:42

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fernando Santos'un ekibi Beşiktaş ile Fahrudin Omerovic'in yönetimindeki Konyaspor karşılaştı.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş 2-0 kazanırken goller; 32. dakikada Salih Uçan ve 58. dakikada Cenk Tosun'dan geldi.

Ligde son dört maçında kalesinde gol görmeyen siyah-beyazlılar, bu serisini Konyaspor karşısında da sürdürdü ve kupada yarı finale yükseldi.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş kupada yarı finale yükselirken, Konyaspor kupaya çeyrek finalde veda etmiş oldu.

Beşiktaş yarı finalde, çeyrek finalde Fenerbahçe'yi 3-0'lık skorla eleyen Ankaragücü ile karşılaşacak.