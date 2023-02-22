Beşiktaş, Eyüpspor'u yeni transferleri ile geçti

Beşiktaş, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle lige verilen arada yaptığı hazırlık maçında Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 16:43
Beşiktaş, Eyüpspor'u yeni transferleri ile geçti
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Deprem felaketi sebebiyle lige verilen arayı hazırlık maçları ile sürdüren Beşiktaş, Eyüpspor ile karşı karşıya geldi.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar 3-2 kazanırken goller yeni transferlerin ayağından geldi.

SIRADAKİ RAKİBİ ANTALYASPOR

Siyah-beyazlı ekibin gollerini 43. dakikada Vincent Aboubakar, 47. dakikada Onur Bulut ve 56. dakikada penaltıdan Alexandru Maxim kaydetti.

Eyüpspor'un golleri ise 20. dakikada Mustafa Pektemek ve 84. dakikada Olivier Thill'den geldi.

Beşiktaş, 26 Şubat Pazar günü daha önce İstanbul Taksim'de yaşanan bombalı saldırı sebebiyle ertelenen maçta evinde Antalyaspor'u konuk edecek.


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