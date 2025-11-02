Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi silahlı kavga!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi öncesi silahlı çatışma yaşandı.

Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi pankart ve koreografi hazırlığı yapan Beşiktaşlı taraftarlar arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla vurularak yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Beşiktaş Tüpraş Stadyumu çevresinde meydana geldi. Derbi hazırlıkları için stadyuma gelen Beşiktaşlı taraftarlar arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada silah kullanıldı, bu sırada bir kişi yaralandı. Kavganın, taraflar arasında daha önce yaşanan bir husumetten kaynaklandığı iddia edildi.

YARALI HASTANEYE, SALDIRGAN KAÇTI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Saldırganın olay yerinden kaçtığı ve arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri stadyum içi ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma gerçekleştirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

