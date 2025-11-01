Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beşiktaş derbisi öncesi... Domenico Tedesco'dan Kerem Aktürkoğlu'na özel görev!

Beşiktaş derbisi öncesi... Domenico Tedesco'dan Kerem Aktürkoğlu'na özel görev!

1.11.2025 12:00:00
Beşiktaş derbisi öncesi... Domenico Tedesco'dan Kerem Aktürkoğlu'na özel görev!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Kerem Aktürkoğlu ile özel olarak görüştüğü iddia edildi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Beşiktaş derbisi için Kerem Aktürkoğlu'na özel görev verdiği iddia edildi.

İtalyan teknik adamın, Dolmabahçe'deki gizli kozu ise Kerem Aktürkoğlu olacak.

Sabah'ta yer alan habere göre, öğrencisiyle bir toplantı yapan Tedesco, isteklerini tek tek anlattı. Kerem, dev derbide Asensio ile zaman zaman yer değiştirecek ve top rakipteyken ön alan baskısının en önemli ismi olacak.

İleri uçta oyuncusundan basmadık yer bırakmamasını isteyen Tedesco, aynı zamanda geçiş oyununda da Kerem'e güveniyor.

Kerem'den geçişlerde savunma arkasına sarkmasını isteyen İtalyan teknik adam, bu şekilde pozisyonlara girip ve goller bulmayı hedefliyor. 

