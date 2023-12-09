Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 19:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.12.2023 - 09:20
Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Süper Lig'de 15. hafta heyecanı sürüyor.

Rıza Çalımbay yönetimindeki Beşiktaş, sahasında İsmail Kartal'ın ekibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele 19:00'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

Beşiktaş, Süper Lig'de deplasmanda Ankaragücü ile 1-1 berabere kalmıştı.

Fenerbahçe ise evinde Sivasspor'u 4-1 mağlup etmişti.


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