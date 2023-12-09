Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 19:00'da başlayacak.
Süper Lig'de 15. hafta heyecanı sürüyor.
Rıza Çalımbay yönetimindeki Beşiktaş, sahasında İsmail Kartal'ın ekibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?
Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele 19:00'da başlayacak.
BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.
Beşiktaş, Süper Lig'de deplasmanda Ankaragücü ile 1-1 berabere kalmıştı.
Fenerbahçe ise evinde Sivasspor'u 4-1 mağlup etmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- İYİ Parti'de deprem etkisi yaratan istifa!
- Bakan eğildi, tepkiler art arda geldi!
- 'İnce' ve 'Akşener' açıklaması
- İntiharında cinsel istismar şüphesi!
- Kritik illeri işaret etti!
- Veto ettiler...
- Burcu Esmersoy'dan 'Serenay Sarıkaya' itirafı
- 'Takip edilmektedir'
- AKP'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi için 3 başvuru
- Böbreklerini çalmak için mi öldürdüler?