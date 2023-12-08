Beşiktaş'ta Okay Karacan dönemi!
Beşiktaş, Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü görevine Okay Karacan'ın getirildiğini açıkladı.
Beşiktaş Kulübü, Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü görevinde bir değişikliğe gitti.
Siyah-beyazlılar, Medya ve İletişim Grubu Koordinatörlüğüne Okay Karacan'ın getirildiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, ''Spor medyasında otuz yıllık deneyime ve yöneticilik tecrübesine sahip, deneyimli televizyoncu ve spor spikeri Sayın Okay Karacan, Beşiktaş Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü olarak atanmıştır. Sayın Karacan'a görevinde başarılar dileriz'' ifadeleri kullanıldı.
Kulübümüzden Bilgilendirme— Beşiktaş JK (@Besiktas) December 8, 2023
Spor medyasında otuz yıllık deneyime ve yöneticilik tecrübesine sahip, deneyimli televizyoncu ve spor spikeri Sayın Okay Karacan, Beşiktaş Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü olarak atanmıştır.
Sayın Karacan’a görevinde başarılar dileriz.
Okay… pic.twitter.com/1kI3HIczsY
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