Derbi öncesi Beşiktaş'ta sevindirici haber! 2 yıldız kadroya alındı
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta, Fenerbahçe derbisi öncesinde Eric Bailly ve Colley'den sevindirici haber geldi.
Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe karşılaşması öncesi siyah-beyazlı ekip kamp kadrosunu açıkladı.
Siyah beyazlı takımda Eric Bailly, Omar Colley, Ghezzal ve Jean Onana kadroda yer aldı.
Sakatlıkları devam eden Tayyip Talha, Rosier, Masuaku ve Rashica kadroda yer almadı.
BEŞİKTAŞ'IN KAMP KADROSU
Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçı kamp kadrosuna 23 futbolcuyu dahil etti:
Mert Günok
Ersin Destanoğlu
Utku Yuvakuran
Onur Bulut
Omar Colley
Ante Rebic
Salih Uçan
Cenk Tosun
Vincent Aboubakar
Daniel Amartey
Alex Chamberlain
Rachid Ghezzal
Amir Hadziahmetovic
Necip Uysal
Demir Ege Tıknaz
Bakhtiyor Zaynutdinov
Eric Bailly
Jackson Muleka
Jean Onana
Tayfur Bingöl
Umut Meraş
Gedson Fernandes
Semih Kılıçsoy
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