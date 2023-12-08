Derbi öncesi Beşiktaş'ta sevindirici haber! 2 yıldız kadroya alındı

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta, Fenerbahçe derbisi öncesinde Eric Bailly ve Colley'den sevindirici haber geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.12.2023 - 19:47
Derbi öncesi Beşiktaş'ta sevindirici haber! 2 yıldız kadroya alındı
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Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe karşılaşması öncesi siyah-beyazlı ekip kamp kadrosunu açıkladı.

Siyah beyazlı takımda Eric Bailly, Omar Colley, Ghezzal ve Jean Onana kadroda yer aldı.

Sakatlıkları devam eden Tayyip Talha, Rosier, Masuaku ve Rashica kadroda yer almadı.

BEŞİKTAŞ'IN KAMP KADROSU

Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçı kamp kadrosuna 23 futbolcuyu dahil etti:

Mert Günok

Ersin Destanoğlu

Utku Yuvakuran

Onur Bulut

Omar Colley

Ante Rebic

Salih Uçan

Cenk Tosun

Vincent Aboubakar

Daniel Amartey

Alex Chamberlain

Rachid Ghezzal

Amir Hadziahmetovic

Necip Uysal

Demir Ege Tıknaz

Bakhtiyor Zaynutdinov

Eric Bailly

Jackson Muleka

Jean Onana

Tayfur Bingöl

Umut Meraş

Gedson Fernandes

Semih Kılıçsoy


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