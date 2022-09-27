Beşiktaş-Fenerbahçe maçının biletleri yarın satışa çıkarılacak
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbinin biletleri yarın satışa sunulacak.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Vodafone Park'ta saat 20.00'de oynanacak müsabakanın biletlerin, yarın saat 10.00'da satışa çıkarılacağı bildirildi.
Kişilerin yalnızca bir adet satın alabileceği biletlerin, passo.com.tr ve Passo Akıllı Telefon uygulaması üzerinden satın alabileceği belirtildi.
Karşılaşmada Beşiktaş logolu Passolig kart sahibi taraftarların bilet temin edebileceği aktarıldı.
Misafir tribünün rakip takım taraftarı için bilet satışının olmayacağı ve söz konusu koltukların Beşiktaş taraftarları için satışta olacağı kaydedildi.
Derbi maçının bilet fiyatları şöyle:
VIP 100: 4.580 lira
VIP 101-126: 3.800 lira
1. Kategori: 1.540 lira
2. Kategori: 1.400 lira
3. Kategori: 1.130 lira
4. Kategori: 995 lira
5. Kategori: 915 lira
Kapalı Üst 840 lira
6. Kategori: 740 lira
7. Kategori: 285 lira
8. Kategori: 270 lira
Video Haberler
- Sahipsiz canlar trafik sigortası istiyor
- Yaralı kedisinin tedavisi için 1700 kilometre katetti
- Bombalı terörist saldırısının görüntüleri ortaya çıktı
- 10 metrelik kuyuya düşen inek, vinçle çıkarıldı
- İtfaiye er adayları zorlu sınavdan geçiyor
- İkinci el oto satışında 6 ay 6 bin kilometre denetimi
- Dilenci koltuk değneğiyle girdi ,yürüyerek çıktı
- Arkeopark projesi turizme kazandırılıyor
- Kilis'te, biber hasadı
- Barış Terkoğlu yazdı: Öyleyse kara kutuyu açıyorum
En Çok Okunan Haberler
-
- Yakın ekibinden ilk açıklama
- İstifa etti, kabine buz kesti!
- Polisevine saldırı
- Meral Akşener hakkında suç duyurusu
- SKANDAL! Ellerini kollarını sallayarak gezecekler
- '20 yıl sonunda iç savaş tehdidi mi?'
- Fatih Portakal'ın yeni adresi belli oldu
- Yurt yerine saray yaptırdı
- 'Büyük cazibe' yenilmez mi?
- AKP'den tarihi çarpıtan gençliğe hitabe