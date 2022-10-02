Beşiktaş - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu!

Süper Lig'de Beşiktaş - Fenerbahçe karşılaşmasının VAR hakemi Alper Ulusoy oldu.

cumhuriyet.com.tr
02 Ekim 2022 Pazar, 15:11
Beşiktaş - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu!
Abone Ol google-news

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park’ta Fenerbahçe’yi konuk edecek.

Saat 20.00’de başlayacak mücadelede hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan’ın yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Serkan Ok yapacak.

Maçın 4. hakemi Atilla Karaoğlan olurken, müsabakada VAR koltuğunda ise Alper Ulusoy oturacak. Ulusoy’a AVAR’da Koray Gençerler eşlik edecek.  


süper lig beşiktaş fenerbahçe Alper Ulusoy var

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler