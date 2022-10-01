Son Dakika: Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu ile yeni sözleşme imzalandı

01 Ekim 2022 Cumartesi, 16:06

Beşiktaş, altyapısından yetişen 21 yaşındaki file bekçisi Ersin Destanoğlu'nun sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüz; Futbol Akademimizden yetişen, 2019-20 sezonundan bu yana Futbol A Takımımızın kalesini koruyan ve bu süre zarfında Beşiktaşımızın kazandığı Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olan genç kalecimiz Ersin Destanoğlu ile yeni sözleşme imzaladı. Asbaşkanımız Emre Kocadağ ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürümüz ve Sportif Direktörümüz Ceyhun Kazancı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldikleri Ersin Destanoğlu'na yeni dönemde şanlı formamızla başarılar dilediler" ifadeleri kullanıldı.