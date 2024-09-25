Beşiktaş Fibabanka, Avrupa'da Buducnost'a geçit vermedi!
Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu ilk hafta maçında sahasında Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI'yi 94-76 mağlup etti.
Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu ilk hafta maçında sahasında Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI'yi 94-76 yendi.
BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmaya iyi başlayan ve ilk çeyreği 25-19 üstün bitiren siyah-beyazlı ekip, ilk yarıyı 49-39 önde tamamladı. Üçüncü çeyrek sonunda farkı 16'ya (67-51) yükselten Beşiktaş Fibabanka, karşılaşmayı da 18 sayı farkla kazanmayı başardı: 94-76.
Beşiktaş Fibabanka, gruptaki ikinci maçını 1 Ekim'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda Bahçeşehir Koleji ile oynayacak.
Etiketler: #Beşiktaş Fibabanka #Buducnost VOLI #BKT Avrupa Kupası
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