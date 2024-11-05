Beşiktaş Fibabanka, EuroCup'ta rekor kırarak kazandı!
BKT EuroCup A Grubu 7. haftasında Beşiktaş Fibabanka, deplasmanda Trefl Sopot'u 100-79 mağlup etti.
BKT EuroCup A Grubu 7. haftasında Beşiktaş Fibabanka, deplasmanda Polonya Trefl Sopot'u ile karşı karşıya geldi.
Ergo Arena'da oynanan mücadeleyi Siyah-Beyazlılar 100-79 kazandı.
BEŞİKTAŞ REKOR KIRDI
Öte yandan Beşiktaş, Trefl Sopot karşısında ilk çeyrekte 32 sayı atarak, EuroCup tarihinde en çok sayı atılan ilk çeyrek rekorunu kırdı.
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, 7 haftada 4. galibiyetini aldı. Trefl Sopot ise tüm maçlarını kaybetti.
Ligde bir sonraki hafta Beşiktaş Fibabanka, Gran Canaria'yı konuk edecek. Trefl Sopot ise Hapoel Tel Aviv'i ağırlayacak.
1. ÇEYREK: Trefl Sopot 25-32 Beşiktaş Fibabanka
2. ÇEYREK: Trefl Sopot 26-25 Beşiktaş Fibabanka
3. ÇEYREK: Trefl Sopot 23-24 Beşiktaş Fibabanka
4. ÇEYREK: Trefl Sopot 5-19 Beşiktaş Fibabanka
Etiketler: #BKT EuroCup #Beşiktaş Fibabanka #Trefl Sopot
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