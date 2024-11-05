Beşiktaş Fibabanka, EuroCup'ta rekor kırarak kazandı!

Yayınlanma: 05.11.2024 - 23:20

Güncelleme: 05.11.2024 - 23:20

BKT EuroCup A Grubu 7. haftasında Beşiktaş Fibabanka, deplasmanda Polonya Trefl Sopot'u ile karşı karşıya geldi.

Ergo Arena'da oynanan mücadeleyi Siyah-Beyazlılar 100-79 kazandı.

BEŞİKTAŞ REKOR KIRDI

Öte yandan Beşiktaş, Trefl Sopot karşısında ilk çeyrekte 32 sayı atarak, EuroCup tarihinde en çok sayı atılan ilk çeyrek rekorunu kırdı.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, 7 haftada 4. galibiyetini aldı. Trefl Sopot ise tüm maçlarını kaybetti.

Ligde bir sonraki hafta Beşiktaş Fibabanka, Gran Canaria'yı konuk edecek. Trefl Sopot ise Hapoel Tel Aviv'i ağırlayacak.

1. ÇEYREK: Trefl Sopot 25-32 Beşiktaş Fibabanka

2. ÇEYREK: Trefl Sopot 26-25 Beşiktaş Fibabanka

3. ÇEYREK: Trefl Sopot 23-24 Beşiktaş Fibabanka

4. ÇEYREK: Trefl Sopot 5-19 Beşiktaş Fibabanka