Beşiktaş Fibabanka evinde farklı galip
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Beşiktaş Fibabanka, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 102-77 yendi.
Beşiktaş Fibabanka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Yukatel Merkezefendi'yi konuk etti.
BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi siyah beyazlılar 102-77 kazandı.
Salon: BJK Fibabanka
Hakemler: Ali Şakacı, Mehmet Serdar Ünal, Batuhan Söylemezoğlu
Beşiktaş Fibabanka: Plavsic 11, Needham 7, Berk Uğurlu 6, Morgan 13, Sleva 13, Allman 11, Mathews 9, Yiğit Arslan 17, Yağız Aksu 2, Kerem Kuthan Konan 6, Ahmet Ata Özbek 3, Terry 4
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Bleijenbergh 6, Newman 13, Egemen Güven 12, McLemore 5, Moody 3, Arca Tülüoğlu, Cook 19, Vanwijn 4, Egehan Arna 15
1. Periyot: 29-20
Devre: 56-36
3. Periyot: 79-55
Beş faulle çıkanlar: 26.29 McLemore, 38.14 Moody (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket)
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