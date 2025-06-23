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Beşiktaş Fibabanka - Fenerbahçe Beko derbisinde gerginlik: Emniyet güçleri araya girdi!

Beşiktaş Fibabanka - Fenerbahçe Beko derbisinde gerginlik: Emniyet güçleri araya girdi!

23.06.2025 23:47:00
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Cumhuriyet Spor
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Beşiktaş Fibabanka - Fenerbahçe Beko derbisinde gerginlik: Emniyet güçleri araya girdi!

Fenerbahçe Beko'nun deplasmanda Beşiktaş Fibabanka'yı mağlup ettiği mücadelenin ardından sarı-lacivertli yöneticiler ile siyah-beyazlı taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisi 4. maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Beşiktaş Fibabanka'yı 91-87 mağlup etti ve seride 3-1 öne geçti.

Mücadeleyi, iki takımın başkanı birlikte izledi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Fenerbahçe Başkan Ali Koç, maçı saha kenarından takip etti.

MAÇIN SON ANLARINDA KAVGA ÇIKTI

Derbinin son saniyelerinde salonda bir gerginlik çıktı. Siyah-beyazlı taraftarların küfürlü tezahüratının ardından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, saha kenarından hızlı adımlarla yöneticilerin bulunduğu locaya doğru yöneldi.

Locada bulunan Fenerbahçeli yöneticilerle Beşiktaşlı taraftarlar arasında tartışma yaşandı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ile yöneticiler, locaya çıkarak taraftarları sakinleştirmeye çalıştı.

DERBİNİN ARDINDAN DEVAM ETTİ

Mücadelenin ardından bir süre daha devam eden olaylar, emniyet güçlerinin de araya girmesiyle birlikte son buldu. 

İlgili Konular: #beşiktaş #fenerbahçe #Basketbol Süper Ligi

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