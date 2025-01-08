Beşiktaş Fibabanka, İspanya'da kayıp
Avrupa BKT EuroCup'ta Joventut Badalona ile karşılaşan Beşiktaş, rakibine 93-70'lik skorla mağlup oldu.
Avrupa BKT EuroCup'ta Joventut Badalona ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Palau Municipal d'Esports de Badalona'da oynanan maçta Beşiktaş, Joventut'a 93-70'lik skorla mağlup oldu.
Joventut'ta Kassius Robertson 17 sayı, Devon Doston 16 sayı ve Artem Pustovyi 12 sayı üreterek galibiyette önemli rol oynadı.
Beşiktaş'ta ise Jonah Mathews'ün 18 sayısı mağlubiyete engel olamadı.
Bu sonuçla birlikte EuroCup'ta 5. sırada kalan Beşiktaş'ın 14 puanı bulunurken Joventut 8 puanla 8. sıraya yükseldi.
Beşiktaş BKT EuroCup'ta bir sonraki hafta evinde 6. sıradaki Wolves Vilnius ile karşılaşacak.
Salon: Badalona Spor Salonu
Hakemler: Saulius Racys (Litvanya), Josip Radojkovic (Hırvatistan), Hugues Thepenier (Fransa)
Joventut Badalona: Kraag 8, Dotson 16, Bray-Gates 7, Pustovyi 12, Hanga 11, Ribas 9, Platteeuw 2, Oni 6, Robertson 17, Tomic 5, Vives
Beşiktaş Fibabanka: Allman 7, Mathews 18, Plavsic 5, Sleva 5, Martin 6, Needham 5, Berk Uğurlu 5, Yiğit Arslan 7, Morgan 8, Terry4, Kerem Konan
1. periyot: 22-11
Devre: 49-27
3. periyot: 71-51
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