Beşiktaş Fibabanka'dan sezonun ilk galibiyeti!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Beşiktaş Fibabanka, konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 82-78 mağlup etti.

Beşiktaş Fibabanka'dan sezonun ilk galibiyeti!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.10.2024 - 00:02

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Beşiktaş Fibabanka, Bahçeşehir Koleji'ni konuk etti. 

BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Siyah-Beyazlılar 82-78 kazandı. 

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş Fibabanka ligdeki ilk galibiyetini, Bahçeşehir Koleji ise ilk mağlubiyetini aldı. 

Ligde bir sonraki hafta Beşiktaş, Yukatel Merkezefendi'ye konuk olacak. Bahçeşehir ise Galatasaray'ı ağırlayacak.


Etiketler: #Beşiktaş Fibabanka #Bahçeşehir Koleji #Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
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